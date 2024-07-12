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        Haberler Gündem Güncel Sıcaklık 35, nem yüzde 78: Sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı | Son dakika haberleri

        Sıcaklık 35, nem yüzde 78: Sıcaktan bunalan soluğu sahilde aldı

        Antalya'da hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29,5 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 78 olarak kaydedildi. Nem ve sıcak bunalanlar sahillere akın etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:46 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:47
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        Antalya'da etkili olan nem ve sıcak havadan dolayı sahillerde yoğunluk yaşandı.

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        Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29,5 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 78 olarak kaydedildi.

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        Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

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        Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

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        Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı falez plajlarında yoğunluk gözlendi.

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        Falezlerdeki Konserve Koyu, Mobil, Erenkuş ve İnciraltı plajlarından çok sayıda tatilci denize girdi.

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        #Antalya
        #Konyaaltı sahili
        #sıcak hava
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