Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı 140 haneli ve 500 nüfuslu Tatlıpınar Köyü'nde, haftada bir kez alınan çöp bidonları iki gün bile geçmeden dolmaya başlayınca muhtar ile azaları evlere geri dönüşüm kutuları konuşlandırmaya karar verdi. Geçen yıl Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileriyle temasa geçilmesi sonrasında önce sürdürülebilir çevre anlayışı konusunda köylülere eğitimler verildi.