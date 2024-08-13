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        Haberler Gündem Çevre "Sıfır Atık" bu köyden sorulur! | Son dakika haberleri

        "Sıfır Atık" bu köyden sorulur! Bir yılda başardılar, "örnek" gösterildiler!

        Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Tatlıpınar Köyü sakinlerinin "Sıfır Atık" başarısı, kısa sürede dolan ancak haftada bir kez alınan çöplerine çare arayışıyla geldi. Geçen yıl yetkililerle temasa geçen köylüler, evlerine dağıtılan atık kutuları ile çöpleri geri dönüşüme kazandırdı. Bütün evler ve sokak girişlerinde geri dönüşüm kutuları bulunan köy, Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün verdiği sertifikayla "Sıfır Atık" uygulamalarında "örnek" gösterildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:06 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:06
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        Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Tatlıpınar Köyü'nde atıklar çöple karıştırılmadan kaynağında ayrıştırılıyor. Köy, Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün verdiği sertifikayla "Sıfır Atık" uygulamalarında "örnek" gösterildi.

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        Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı 140 haneli ve 500 nüfuslu Tatlıpınar Köyü'nde, haftada bir kez alınan çöp bidonları iki gün bile geçmeden dolmaya başlayınca muhtar ile azaları evlere geri dönüşüm kutuları konuşlandırmaya karar verdi. Geçen yıl Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileriyle temasa geçilmesi sonrasında önce sürdürülebilir çevre anlayışı konusunda köylülere eğitimler verildi.

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        Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı 140 haneli ve 500 nüfuslu Tatlıpınar Köyü'nde, haftada bir kez alınan çöp bidonları iki gün bile geçmeden dolmaya başlayınca muhtar ile azaları evlere geri dönüşüm kutuları konuşlandırmaya karar verdi. Geçen yıl Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileriyle temasa geçilmesi sonrasında önce sürdürülebilir çevre anlayışı konusunda köylülere eğitimler verildi.

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        Evlere atık kutuları, sokak girişlerine de konteynerler dağıtıldı. Atık piller ise köy bakkalının girişine takılan atık pil kutusunda toplanmaya başlandı. Bir yılda muhteşem bir dönüşüme imza atan köy, süreci takip eden Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün verdiği sertifikayla sıfır atık uygulamalarına örnek gösterildi.

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        Eskiyen atık kutuları ile poşetlerin değişimini önemle takip eden Tatlıpınar Köyü Muhtarı Cemal Onat, "Köyümüz tertemiz hale geldi. Bunu vatandaşımızın desteğiyle sağladık" dedi.

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        Evsel atıklarla geri dönüşebilen malzemeleri ayrı ayrı biriktirdiklerini anlatan köy sakinlerinden Zülbiye Atamtürk de "İnsanlar iyi oldukça köyde, havası da güzel olur" diye konuştu.

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        Köylerinde çöplerin ve atıkların bir tanesinin bile yere atılmadığına işaret eden Mevlüt Onat ise, "Köyümüz, evlerimiz tertemiz. Çünkü atıklar geri dönüşüme, tekrar ekonomiye kazandırılmaya gidiyor. Türkiye'nin en temiz köyü Tatlıpınar köyüdür" şeklinde konuştu.

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        #çevre haberleri
        #sıfır atık
        #Amasya
        #Taşova
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