Sigara zammı sonrası 10 Temmuz güncel sigara fiyatları
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Sigaraya 5 TL zam geçişi oldu." ifadelerini kullandı. Yapılan zam sonrasında güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. İşte zam sonrası 10 Temmuz Pazartesi en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları...
Sigara zammı ile birlikte en en ucuz ve en yüksek sigara fiyatları güncellendi. Türkiye Tekel Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. İşte 10 Temmuz 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en yüksek güncel sigara fiyatları...
SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?
Türkiye Tekel Platformları Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sigara fiyatlarına zam geldiğini açıkladı.
SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara grubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu.