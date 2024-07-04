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        Haberler Bilgi Yaşam Sigara zammı son dakika: 4 Temmuz Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

        Sigara zammı son dakika: 4 Temmuz Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

        Sigara zammı son dakika haberleri sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖTV tutarındaki artış sebebiyle birçok kalemde artış yaşandı. Tütün kullanıcısını yakından ilgilendiren güncel sigara fiyatları ise değişti. Gelen zammın ardından tütün ürünü kullanan kişiler yeni ve güncel rakamları sorguluyor. Peki 4 Temmuz 2024 sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, güncel fiyat listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 09:41 Güncelleme: 04.07.2024 - 09:45
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        Sigara zammı fiyatları son dakika haberleri ile gündemde yer alıyor. Temmuz ayındaki ÖTV artışı sigara fiyatlarını etkiledi. Marka marka güncel fiyat listesi yakın mercek altında. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel ve yeni sigara fiyatları

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        SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

        JTİ grubu sigaralara 9 TL zam geldi.

        JTİ grubu, sigara çeşitlerine zam getirildiğini bildirdi. Buna göre zammın ardından en düşük sigara fiyatı 67 lira oldu.

        EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?

        Son yapılan zammın ardından en ucuz sigara fiyatı 61 TL'ye yükselmişti. Ancak beklenen ÖTV zammının gelmesi halinde, sigara fiyatlarında 6 TL'lik bir artış yaşandı.

        Zam gelen grupta en yüksek fiyatlı sigara 80 TL iken en aynı grubun en ucuz sigarası 67 TL oldu.

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        SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Yapılan yeni zammı 3 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olacak.

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        ÖTV'YE ZAM!

        GİB'den yapılan açıklamada, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca, akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleriyle alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarlarının, 6 ayda bir Yİ-ÜFE'ye göre düzenlendiği belirtildi. TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını bugün itibariyle % 19,49 olarak hesaplandı.

        Söz konusu ÖTV artışları üzerine yüzde 20'lik KDV de geliyor. Dolayısıyla bir paket sigarada tüketiciye yansıyan zam miktarı 7,79 lira olacak. Söz konusu miktar firmaların ÖTV artışını ne kadar sineye çekeceklerine göre değişiklik gösterebilecek.

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