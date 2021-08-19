Sigarayla uyudu, alevlerin arasında kaldı 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartman dairesinde sigara içerken uykuya dalan İbrahim Y. (42), çıkan yangında hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Doktor Halilbey Caddesi'nde bulunan apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan İbrahim Y. (42), sigara içerken uykuya daldı. Elinden düşen sigara sebebiyle yatak kısa süre sonra alev aldı. Daireyi saran alevlerin arasından yaralı çıkan İbrahim Y., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı. Vücudunda 3. derece yanık oluşan İbrahim Y., Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. İbrahim Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.