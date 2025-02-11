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        Haberler Gündem Güncel Siirt'te 10 katlı binada yangın | Son dakika haberleri

        Siirt'te 10 katlı binada yangın paniği!

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen apartman sakinleri itfaiye merdivenleri ve nakliye asansörleriyle tahliye ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 02:32 Güncelleme: 11.02.2025 - 02:35
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        Siirt'te 10 katlı binada yangın
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        Kurtalan ilçesi, Garzan Mahallesi Kervan Caddesi'ndeki 10 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        AA'nın haberine göre; oluşan duman nedeniyle bina sakinleri bulundukları dairelerde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangına müdahale sürerken binada mahsur kalanlar da itfaiye merdivenleri ve nakliye asansörleriyle pencere ve balkonlardan tahliye ediliyor.

        Öte yandan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ve Kurtalan Kaymakamı Samet Serin de olay yerine gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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        #haberler
        #Siirt
        #kurtalan
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