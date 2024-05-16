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        Haberler Gündem 3. Sayfa Siirt'te babasının tabancasıyla oynarken kendini vurdu

        Siirt'te babasının tabancasıyla oynarken kendini vurdu

        Siirt Şirvan'da babasına ait tabancayla oynarken silahın yanlışlıkla ateş almasıyla yaralanan kız çocuğu, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 02:07 Güncelleme: 16.05.2024 - 02:07
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        Babasının tabancasıyla oynarken kendini vurdu
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde babasına ait tabancayla oynayan Leyla A. (15), silahın ateş almasıyla omzundan yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Yarımtepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre babasına ait tabancayla oynayan Leyla A, silahın ateş alması sonucu omzuna isabet eden kurşunla yaralandı.

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Leyla A, tedaviye alındı. DHA'nın haberine göre; Leyla A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Siirt
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