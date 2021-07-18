Finalde 24 film yarışacak 0:00 / 0:00

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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle bu yıl 4 - 8 Ekim 2021 arasında düzenlenecek olan 4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı. Geçtiğimiz yıllarda büyük bir ilgiyle karşılanan festivalde, bu yıl da çok sayıda oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Siirtliler ile bir araya gelerek deneyimlerini aktaracak.

Sinema üzerine söyleşi ve panellerin de düzenleneceği 4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde bu yıl ayrıca Siirt'in yerel hikâyelerini konu alan senaryo yarışması da yapılacak. Başvuruların 20 Eylül 2021'e kadar devam edeceği festival, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra Siirt Valiliği, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi, DİKA ve Beyrut Film tarafından da destekleniyor.

Baran Mayda'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Yasin Aktay'ın onursal başkanı, Mahmut Baldemir'in ise direktörü olduğu 4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali Türkiye'den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerde yer alacak filmler yarışacak.

24 kısa filmin finalist olacağı 4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, bu yıl da Siirt şehir merkezinin yanı sıra ilçelerinde de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. 5 gün boyunca düzenlenecek olan senaryo atölyeleri, yönetmenlik atölyeleri, oyunculuk ve kamera atölyeleriyle deneyimli film üreticileri tecrübelerini aktaracak.

Birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL ve üçüncüye 5.000 TL'lik para ödülleri verilecek olan 4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ayrıca Jüri Özel Ödülü ve İbrahim Hakkı Hz. Özel Ödülü de takdim edilecek. Siirt Yerel Hikâyeleri Senaryo Yarışması'nın ödülü ise 5.000TL ile olarak belirlendi.

4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin başkanlığını yapımcı ve TÜRSAK Başkanı Cemal Okan'ın yapacağı ana jürisi Mine Çayıroğlu, Fikret Kuşkan, Eylem Kaftan, Murat Han, Prof. Dr. Nihat Şındak, Dr. Funda Masdar Kara, Prof. Dr. Uğur Çevik ve Mehmet Çalışkan'dan oluştu.

Festivalle ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna http://www.siirtkisafilmfestivali.com adresinden ulaşılabilir.