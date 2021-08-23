Senaryo yarışmasının jürisi 0:00 / 0:00

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Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, Baran Mayda'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Siirt Valiliği, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi, DİKA ve Beyrut Film'in destekleriyle bu yıl 4 - 8 Ekim'de 4'üncüsü düzenlenecek.

Prof. Dr. Yasin Aktay'ın onursal başkanı, Mahmut Baldemir'in ise direktörü olduğu Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde bu yıl da çok sayıda oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Siirtliler ile bir araya gelerek deneyimlerini aktaracak.

Sinema üzerine söyleşi ve panellerin de düzenleneceği Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde bu yıl ayrıca Siirt'in yerel hikâyelerini konu alan senaryo yarışması da yapılacak.

Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin 'Senaryo Yarışması'nın jürileri belli oldu. Hakan Haksun'ın başkanı olduğu jüri üyeleri Prof. Dr. Rezzan Karakaş, Tecelli Sercan Sırma, Doç. Dr. Aydın Aktay, Dr. Mahir Özhan'dan oluştu.