Şık görünüm yetmez: Gerçekten koruyan güneş gözlüğü nasıl seçilir?

Güneş gözlüğü seçimi, estetikten önce sağlık kriterleriyle yapılmalıdır. Cam kalitesinden CE belgesine kadar dikkat edilmesi gereken birçok detay vardır.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEÇERKEN DİKKATLİ OLUN

Bahar ve yaz aylarında vazgeçilmez bir aksesuar haline gelen güneş gözlükleri, yalnızca şık bir görünüm sağlamakla kalmaz, aynı zamanda göz sağlığını koruma açısından da büyük önem taşır. Ancak, gerekli niteliklere sahip olmayan gözlükler gözlerinize ciddi zararlar verebilir. Bu yüzden güneş gözlüğü seçimi yapılırken sadece modeline değil, kalitesine ve özelliklerine de dikkat edilmelidir.

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SADECE MODA DEĞİL, SAĞLIK DA ÖNEMLİ

Güneş gözlüğünü yalnızca görünüşüne bakarak almak sık yapılan bir hatadır. Gözlük seçerken dikkat edilmesi gereken birçok teknik detay vardır. Kaliteli bir gözlük, görüntüde bozulma yaratmaz. Bunu test etmek için gözlüğü taktıktan sonra düz bir çizgiye odaklanabilir, gözlüğü hafifçe hareket ettirerek çizgide bir kırılma olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Görüntüde dalgalanma varsa, bu gözlük kaliteli değildir. Ayrıca, kaliteli bir güneş gözlüğü takıldığında görüş net olmalı, detaylar kaybolmamalıdır.

GÜVENİLİRLİK BELGESİNE DİKKAT Gözlük satın alırken CE (Conformité Européene) işareti bulunmasına özen gösterin. Bu ibare, ürünün Avrupa Birliği güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösterir. Aynı zamanda, gözlük camında çizik, kabarcık, eğrilik gibi deformasyonlar olmamalıdır. Camın mika ya da sadece boyalı olmaması da önemlidir. REKLAM IŞIK EMİLİM ORANI NE ANLAMA GELİR? Gözlüklerin kullanım kılavuzlarında yer alan “ışık emilim oranı”, gözlüğün dışarıdan gelen ışığın ne kadarını emdiğini, ne kadarını geri yansıttığını ve ne kadarını geçirdiğini belirtir. Şehir yaşamında %40-50 emilim oranı yeterli olurken, dağlık bölgelerde %50-70, deniz kenarı ya da kış sporları yapılan alanlarda ise %80-85 emilim oranı tercih edilmelidir. UV KORUMASI OLMAZSA OLMAZ Güneş gözlüğünün sahip olması gereken en temel özelliklerden biri UV ışınlarına karşı koruma sağlamasıdır. UV filtresi olmayan gözlükler, göz bebeğini yanıltarak daha fazla UV ışınının göze ulaşmasına neden olur. Bu da göz sağlığı açısından oldukça tehlikelidir. Bu nedenle gözlüğünüzün UV blokaj belgesine sahip olduğundan emin olun.

REKLAM AYNALI VE POLARİZE CAMLARIN FARKLARI Aynalı camlar, merceğin dış yüzeyine uygulanan yansıtıcı film sayesinde ışığın bir kısmını geri yansıtarak gözü rahatlatır. Özellikle deniz kenarı, karlı alanlar ve yüksek rakımlı bölgelerde bu tarz gözlükler tercih edilebilir. Ancak aynalı camlar UV koruması sağlamaz; bu özellik, camın kendisinde yer almalıdır. Polarize camlar ise ışık yansımalarını engelleyerek görüş konforunu artırır. UV blokajı ile doğrudan ilişkili olmasa da bazı polarize camlar hem polarize hem de UV korumalı olabilir. Bu tür camlar en yüksek düzeyde koruma ve rahatlık sağlar. SAHTE GÖZLÜKLERDEN UZAK DURUN Sahte güneş gözlüğü takmak, hiç takmamaktan daha zararlıdır. Sadece ışığı karartan ancak UV filtresi olmayan camlar, gözbebeğini büyüterek daha fazla zararlı ışının göze ulaşmasına neden olur. Bu yüzden “görünüm” uğruna göz sağlığınızdan olmayın. GÖZLÜK CAMI RENGİ NELERİ ETKİLER? Cam rengi, sadece stil değil; aynı zamanda ışık geçirgenliği, renk ayrımı ve derinlik algısı üzerinde de etkilidir. REKLAM - Kahverengi, Gri, Yeşil: Parlaklık azaltma ve göz yorgunluğunu önleme konusunda etkilidir. Güneşli havalarda ideal seçimdir.