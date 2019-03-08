Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görüldü. Davanın ardından Şarkıcı Sıla Twitter hesabından konuya yönelik bir açıklama yaptı. İşte, Sıla'nın açıklaması...

DAVA SONRASI SILA'DAN 8 MART PAYLAŞIMI!

"Adalete duyduğum güvenin arttığı bir sabahtı.

Salt kendim değil, tüm şiddet gören kadınların adına arkasında durduğum davama gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim.

Ancak sanık ve avukatlarının mahkemede konuşulan doğruları basın önünde bükmesini de yadırgadığımı belirtmeliyim.

Yine! Yargının vereceği kararı saygıyla bekliyorum."