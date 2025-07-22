Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'dan aşk dolu tatil
Sıla Türkoğlu, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Ata Ayyıldız ile çıktığı tatilde romantik anlar yaşadı
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, Ata Ayyıldız ile tatilin keyfini çıkarıyor.
Ünlü çift, romantik anlar yaşadıkları tatilden kareleri sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi.
Ayyıldız ile baş başa vakit geçiren Türkoğlu, aşk dolu pozlarıyla dikkat çekti.
Sıla Türkoğlu, tatilden yaptığı paylaşımına ise; "Biz ve tatil" notunu düşerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.