Ahmet Kural sessizliğini bozdu

Sıla ile yaşadığı şiddet davasıyla gündeme gelen Ahmet Kural, dün annesi Sema Kural ve babası Mesut Kural ile birlikte Kilyos’ta bulunan bir restoranda kahvaltı yaptı. Ahmet Kural, Sıla ile ilgili soruları eliyle ağzına fermuar çekerek yanıtsız bıraktı. Kural, geçtiğimiz günlerde Murat Cemcir'le buluşmasının hatırlatılması üzerine ise "Yakında güzel bir projemiz olacak inşallah. Sevenlerimizle buluşacağız" dedikten sonra anne ve babasıyla arabasına binerek uzaklaştı