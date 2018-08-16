Şilan Makal'ın yalnız başına tatil keyfi

'Yeni Gelin' dizisinin güzel oyuncusu Şilan Makal, Bodrum tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Bu kez yalnız başına tatile çıkan başarılı oyuncu, Yalıkavak'ta bulunan bir beach'te gün boyu denize girdi