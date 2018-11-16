Yurt genelinde sokak hayvanlarına yönelik kan donduran şiddet haberlerine karşın İstanbul Şile'den çok anlamlı bir kurtarma operasyonu yaşandı. Şile'de, kimsenin oturmadığı ahşap bir binada dün yangın çıktı. Harabe halindeki bina yangının ardından tamamen kullanılamaz hale geldi. Şile Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevleri söndürürken binanın içinde yavru bir kedi olduğunu fark etti.

Dumandan etkilenen yavru kediyi kurtarmak için işte o dakikalarda tam bir seferberlik başladı. Dumanların yükseldiği binaya giren bir itfaiye personeli baygın haldeki kediyi binadan çıkardı. Ardından kedi belediyeye ait bir araçla ve büyük gayretle sirenlerini açarak yola çıktı.

Araç, bir kasanın içinde cansız yatan yavru kediyle birlikte kısa zamanda Şile Belediye Başkanlığı Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ulaştı. Belediye bünyesinde görev yapan veterinerin çabasıyla minik kedi burada hayata tutundu.

İŞTE KURTARMA OPERASYONU

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