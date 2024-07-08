Şile'de okul müdürü dev dalgalara kurban gitti
İstanbul Şile'deki Sofular Plajı'nda arkadaşlarıyla denize giren Memduh Alparslan Cıngıloğlu bir süre sonra gözden kayboldu. Arama-kurtarma çalışmalarında 49 yaşındaki Cıngıloğlu'nun cansız bedeni 1.5 kilometre uzaklıkta bulundu. Cıngıloğlu'nun bir okulda müdür olarak görev yaptığı öğrenildi.
Pendik İTO Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda müdür olarak görev yaptığı öğrenilen Memduh Alparslan Cıngıloğlu, kamp yapmak için dün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla Şile Sofular Plajı'na gitti.
Geceyi kamp alanında geçiren Cıngıloğlu ve 3 arkadaşı sabah saatlerinde denize girdi.
Bir süre sonra arkadaş grubundan biri boğulma tehlikesi geçirdi.
Bu sırada Memduh Alparslan Cıngıloğlu da denizde gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Boğulma tehlikesi geçiren kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Denizde kaybolan Cıngıloğlu'nu bulmak için ise, arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Dalgıçlar plajda uzun süre arama kurtarma çalışması yaptı.
Cıngıloğlu'nun cansız bedeni öğle saatlerinde kaybolduğu bölgeden 1,5 metre uzaklıkta bulundu.
3 çocuk babası olduğu öğrenilen Cıngıloğlu'nun canazesi Şile Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.