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        Haberler Gündem Güncel Şile'de okul müdürü dev dalgalara kurban gitti | Son dakika haberleri

        Şile'de okul müdürü dev dalgalara kurban gitti

        İstanbul Şile'deki Sofular Plajı'nda arkadaşlarıyla denize giren Memduh Alparslan Cıngıloğlu bir süre sonra gözden kayboldu. Arama-kurtarma çalışmalarında 49 yaşındaki Cıngıloğlu'nun cansız bedeni 1.5 kilometre uzaklıkta bulundu. Cıngıloğlu'nun bir okulda müdür olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:46 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:49
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        Pendik İTO Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda müdür olarak görev yaptığı öğrenilen Memduh Alparslan Cıngıloğlu, kamp yapmak için dün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla Şile Sofular Plajı'na gitti.

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        Geceyi kamp alanında geçiren Cıngıloğlu ve 3 arkadaşı sabah saatlerinde denize girdi.

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        Bir süre sonra arkadaş grubundan biri boğulma tehlikesi geçirdi.

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        Bu sırada Memduh Alparslan Cıngıloğlu da denizde gözden kayboldu.

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        İhbar üzerine olay yerine İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Boğulma tehlikesi geçiren kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

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        Denizde kaybolan Cıngıloğlu'nu bulmak için ise, arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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        Dalgıçlar plajda uzun süre arama kurtarma çalışması yaptı.

        Cıngıloğlu'nun cansız bedeni öğle saatlerinde kaybolduğu bölgeden 1,5 metre uzaklıkta bulundu.

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        3 çocuk babası olduğu öğrenilen Cıngıloğlu'nun canazesi Şile Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

        #istanbul şile
        #deniz
        #boğulma
        #okul müdürü
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