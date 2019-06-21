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Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelana nedeniyle ilçenin yüksek kesimlerindeki Kızılgeçit Mahallesi'nde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Silifke ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki Kızılgeçit Mahallesi'nde aşırı yağışların etkisiyle sel ve heyelan meydana geldi. Ardından bazı evlere su ve çamurla doldu. Çatlak ve göçüklerin oluştuğu yollar kullanılamaz hale gelirken, 2 araç toprak altında kaldı. Büyükşehir ve ilçe belediye ekiplerinin, zarar gören alanlarda çalışma başlattığı çalışma sürüyor. Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir de afetin ardından mahalleye gelerek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Cinbir, sel ve heyelanda can kaybı yaşanmadığını belirterek, dağdan gelen taş ve toprağın 13 evin içine dolduğunu, selden ziyade heyelanın büyük zarar verdiğini söyledi. Su dolan evlerin çoğunun oturulamaz hale geldiğini ifade eden Cinbir, hasar tespiti için çalışmaların devam ettiğini belirtti.