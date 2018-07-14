Simge Fıstıkoğlu 4,5 aylık hamile

Magazin dünyasında verdiği haberlerle 'Felaket Tellalı' olarak anılan Onur Akay bu kez müjdeli bir haber verdi. Onur Akay, Simge Fıstıkoğlu'nun 4,5 aylık hamile olduğunu duyurdu