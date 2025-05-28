Simge Sağın: Çok özlüyorum seni - Magazin haberleri

Simge Sağın: Çok özlüyorum seni - Magazin haberleri

Simge Sağın: Çok özlüyorum seni Geçtiğimiz günlerde ablası Nilay Sağın'ı kaybeden şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda özlemini dile getirdi; "Çok özlüyorum seni"

Habertürk Giriş: 28.05.2025 - 18:52 Güncelleme: 28.05.2025 - 18:52 facebook

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