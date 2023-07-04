Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sinan Engin, Oğulcan Engin, Mustafa Aksakallı ve Erhan Şentürk, Çeşme'de tatil yapıyor. Engin, oğlu, Aksakallı ve Şentürk ile birlikte plajda objektiflere yansıdı.