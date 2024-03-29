Sinan Güleryüz: Eşimin profesyonelliği karşısında ezildim gibi oldu

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinan Güleryüz, önceki gece Etiler'deydi. Benzincide görüntülenen şarkıcı; "Bizim oradaki market kapandı, o yüzden bir şeyler almak için benzinciye kadar yürüyerek geldim. Çocukları anneanneye bıraktım, Özge şu an sette" dedi.

Eşi Özge Özder'in önümüzdeki hafta doğum günü olduğunu dile getiren Sinan Güleryüz; "Haftaya güzel bir şarkı daha geliyor. Birkaç tane şirketle görüşüyoruz, hayalimizdeki klibe uygun bir mekân arayışındayız" diyerek gülümsedi. REKLAM Sinan Güleryüz; "Oyunculuk teklifi alıyor musunuz?" sorusuna; "Hayatta ekrana çıkmam diye bir şeyim yok. Teklif gelirse değerlendirmeye alınabilir. Bana vurdulu - kırdılı gelmeyin ama... Özge gibi bir hocam da var. Aslında ters köşe bir işi kabul ederim" cevabını verdi.