Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Sinan Oğan'dan ANAP'a ziyaret
ABONE OL

Sinan Oğan'dan ANAP'a ziyaret

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi'yi ziyaret etti. Oğan, "Eğer ikinci tura kalırsak zaten ikinci turun kazananı biz olacağız. Olur da kalmazsak bu ülkenin HDP ve HÜDA PAR arasında sıkışmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. İbrahim Çelebi de "Türkiye'nin birlik, beraberlik ve dirlikle neleri başardığını geçmişte yaşadık. Bugün de bu minvalde büyük bir birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Olabildiğince gerginlikleri atarak seçim sürecini yaşamamız lazım" ifadelerini kullandı

Son dakika: Sinan Oğan'dan ANAP'a ziyaret
AA

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi ziyaret etti.

Parti genel merkezindeki ziyaretin ardından Oğan ve Çelebi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Oğan, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin çok önemli olduğunu, Türk milletine ve Türk devletine yakışır bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Sinan Oğan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün eğer 'Ben seçimden çekiliyorum' derse CHP seçmeninin ikinci tercihi biziz. Eğer Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'Seçimden çekiliyorum' derse AK Parti seçmeninin de ikinci tercihi biziz. Bu Türkiye'nin ortak paydası demektir. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Erdoğan arasında kamplaşan Türkiye'nin, son yirmi senedir kamplaşmaktan yorulan Türkiye'nin tek çıkış noktasıyız." diye konuştu.

Artık kamplaşmaların bitmesi ve yeni bir siyaset dilinin konuşulması gerektiğini ifade eden Oğan, Anavatan Partisi'yle de daha güçlü olunacağını söyledi.

Savaşa değil, seçime gidildiğini dile getiren Oğan, seçime gölge düşülecek herhangi bir hareket, çatışma, kan dökülmesinin ülkeyi ve milleti yaralayacağını belirtti.

"BU ÜLKENİN HDP VE HÜDA-PAR ARASINDA SIKIŞMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Oğan, "Ben bugün bütün liderleri, başta Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan olmak üzere Bahçelievler'de saat 15.00'te kahve içmeye davet ediyorum. Vatandaşlarımız gelsinler, görsünler ki evet cumhurbaşkanı adayları oturup kahve içebiliyorsa, biz neden kavga edelim? Cumhurbaşkanı adayları eğer oturup konuşabiliyorsa biz neden kamplaşalım? O sebeple buradan çağrıda bulunuyorum. Gelin topluma bu fotoğrafı verelim. Türk toplumu rahatlasın." şeklinde konuştu.

Anketlere göre seçimlerin ikinci tura kalacağını, kalan tarafın kendileri olacağını söyleyen Oğan, şunları kaydetti:

"İkinci tura kalan taraf biz olmazsak, o zaman tavrımız ne olacak? Bizim üzerimizden medyada son bir hafta içerisinde yürütülen olumsuz kampanyalara da kesin ve net bir dille cevap vereyim. Birinci tur öncesi hiç kimseyle oturup hiçbir pazarlık içine girmedik. Bizim siyaset çizgimizde böyle bir pazarlık yoktur. Biz omurgalı ve dik bir duruş sergiliyoruz. O sebeple eğer ikinci tura kalırsak zaten ikinci turun kazananı biz olacağız. Olur da kalmazsak en başından biz ne demiştik? Sözümüzün arkasındayız. Bu ülkenin HDP ve HÜDA PAR arasında sıkışmasına müsaade etmeyeceğiz. Kandil Dağı ve domuz bağının bu ülkeyi teslim almasına müsaade etmeyeceğiz. Terör örgütlerinin ikinci turda ve onların uzantılarının ne Millet İttifakı'nı ne Cumhur İttifakı'nı tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz. Anahtarı HDP'den, bölücülerden alacağız Türk milliyetçilerine, Atatürkçülere, vatanseverlere teslim edeceğiz demiştik, bugün aynı fikirdeyiz."

"BİRBİRİMİZİ ANLAMAYA, DİNLEMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi de yarın çok kritik bir seçime gidildiğini, seçimin ülke, devlet, millet için hayır getirmesini temenni etti.

Ayrışan, çatışan, kavga eden değil; birleşen, bütünleşen, birliği, beraberliği tesis eden bir Türkiye hedefi ve iddialarının olduğunu dile getiren Çelebi, bu anlamda Oğan'ın ilkeli duruşunu çok kıymetli bulduklarını söyledi.

Çelebi, "Türkiye'nin birlik, beraberlik ve dirlikle neleri başardığını geçmişte yaşadık. Bugün de bu minvalde büyük bir birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Birbirimizi anlamaya, dinlemeye ihtiyacımız var. Pazartesi de hep beraber kardeşiz. Olabildiğince bu gerginlikleri atarak seçim sürecini yaşamamız lazım." diye konuştu.

Çelebi, Oğan'a seçimde başarı diledi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Henüz 21 yaşındaydı! Araç tamir ederken can verdi
GÜNDEM Henüz 21 yaşındaydı! Araç tamir ederken can verdi
Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 14 Mayıs 2023: Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan Oy Oranı ve Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu
GÜNDEM 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları Haberturk. ...
Otogarda seçim hareketliliği sürüyor
GÜNDEM Otogarda seçim hareketliliği
SON DAKİKA: YSK'dan, seçimlerde Muharrem İnce'ye verilen oylarla ilgili karar! - 2023 Seçim Haberleri
GÜNDEM YSK'dan, İnce'ye verilen oylarla ilgili karar!
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK 2023 | Esnaf Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi ve ne kadar, kaç oldu?
GÜNDEM Esnaf Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi ve ne ...
Seçim günü alkol yasak mı? 14 Mayıs 2023 Seçim günü alkol satışı yasağı ne zaman başlıyor?
GÜNDEM Seçim günü alkol satışı yasak mı?
Son dakika: Muharrem İnce paylaşımına 17 gözaltı kararı
GÜNDEM Muharrem İnce paylaşımına 17 gözaltı kararı
Son dakika: Ekrem İmamoğlu: Yarın demokrasi bayramı ilan edeceğiz
GÜNDEM İmamoğlu: Yarın demokrasi bayramı ilan edeceğiz
Eminönü'nde taksi alev alev yandı
GÜNDEM Yolcular indikten sonra taksi küle döndü!
Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 sözleşmeli personel alımı yapacak! 2023 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, kadro dağılımı nasıl?
GÜNDEM Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 sözleşmeli personel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.