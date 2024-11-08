Sinema ve müzik dünyasının ikonikleşen dekor ve kostümleri satılıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan müzayede evi Propstore, dünya sinemasının ikonik sahnelerinde kullanılan kostüm ve dekorlarla ünlü şarkıcıların klipleri, sahne şovları ve provalarda kullandığı yüzlerce eseri, 14 Kasım'da başlayıp 4 gün sürecek açık artırmalarla satışa çıkardı.

Yaklaşık 500 sinema ve televizyon yapımında kullanılmış 1800'ün üzerinde eseri ve hikâyelerini anlatan Propstore CEO'su Stephen Lane'e göre, müzayedede satışa çıkacak eserler arasında en dikkati çekeni, 'Star Wars' filminde kullanılan asker (Stormtrooper) kaskı.

REKLAM

Bu kaskın 1977 yapımı 'Star Wars: Yeni Bir Umut' filminde kullanılan 6 çöl askerinden (Sandtrooper) birine ait olduğunu kaydeden Stephen Lane, tahmini satış fiyatının 250 bin ile 500 bin sterlin (11 milyon ile 22 milyon lira) arasında olacağını söyledi.

Stephen Lane, çok sayıda sahtesi bulunan Sandtrooper kaskının orijinal olduğunu ise filmdeki yakın çekim sahnelerde yer alan detaylarla karşılaştırarak belgelediklerini ifade etti.

Yakın tarihin ikonik filmlerinden parçalar da müzayedede satışa çıkacak. Bunların arasında Williem Dafoe'nun 2002 yapımı 'Örümcek Adam' filminde giydiği 'Yeşil Cin' (Goblin) kostümü geliyor.

Williem Defoe'nun imzasını taşıyan kostümün dışında 'Çığlık' filmindeki maske ile korku filmi serisi 'Çocuk Oyunu' için üretilen Chucky bebeklerinden biri de müzayedede satılacak.

Türk halkının yakından tanıdığı bir diğer kostüm ise 2012 yapımı 'Skyfall'de James Bond'un Kapalıçarşı çatısında motor sürerken giydiği gri takım elbise. Bu elbisenin tahmini satış bedeli 20 ile 40 bin sterlin (880 bin ile 1,7 milyon lira) arasında belirlendi.

REKLAM 'Gladyatör' filminde köle olduktan sonra arenalarda dövüşmeye başlayan Romalı komutan Maximus'un (Russell Crowe), istemeye istemeye miğferini çıkararak İmparator Commodus'a (Joaquin Phoenix) kendisini gösterdiği anlar, sinema tarihinin en ikonik sahneleri arasında yer alıyor. Ridley Scott'un 2000 yapımı filmindeki o sahnede kullanılan miğfer de Propstore müzayedesinde tahmini 100 ila 200 bin sterlin (Yaklaşık 4,5 milyon ile 9 milyon lira) arası satış bedeliyle açık artırmaya çıkacak. Müzayedede alıcısıyla buluşacak bir diğer kostüm ise varlığından dahi haber olunmayan Clint Eastwood'un 1966 yapımı 'İyi, Kötü, Çirkin' filminde giydiği palto.