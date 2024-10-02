Sinemada bir pavyon hikâyesi

Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı, Bestemsu Özdemir, Celil Nalçakan, Muharrem Türkseven ve Arif Pişkin’in kadrosunda yer aldığı, ‘Leydi Di’ adlı sinema filminin galası yapıldı.

Yapımcılığını Ercan Saatçi ve Berkin Kaya’nın yaptığı, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın’ın oturduğu, senaryosu Suat Özkan ve Ali Can Yaraş’a ait olan ‘Leydi Di’nin galasına; Ali Mert Yavuzcan, Aslı Gümüşel, Asuman Dabak, Ayça Varlıer, Ayşe Tolga, Begüm Birgören, Behzat Uygur, Çiğdem Uygur, Nejat Uygur, Berkay, Burcu Binici, Cem Cücenoğlu, Demet Akbağ, Elif Buse Doğan, Elif Lal Ulutin, Emel Müftüoğlu, Eren Hacısalihoğlu, Esra Erol, Fikret Orman - Tuğba Coşkun, Hamdi Alkan, Ayşe Alkan, Levent Özdilek, Merih Ermakastar, Mert Başaran, Metin Şen -Zeynep Özbulut, Mustafa Açılan, Oktay Kaynarca, Sedef İybar, Sevcan Orhan, Uğur Arslan, Volkan Demirel - Zeynep Demirel, Yosi Mizrahi katıldı.

Ercan Saatçi: Hakkını vererek bir komedi filmi yapmak istedik, senaryoyu okuduk. Üstadlar Suat Özkan ve Alican Yaraş çok güzel bir hikâye yazmış, yönetmenimiz Kamil Aydın da çok güzel çekti. Ondan sonraki tüm hüner de oyuncu arkadaşlarımıza kaldı. Hepsi birbirinden değerli, önemli oyuncular. Bir komedi filmi olmasına rağmen oyunculuklarını özellikle izlemenizi arzu ederim. Şahane bir iş çıktı, umarım ikincisini de çekeriz.

Mahir İpek: Bir projenin en başında gelen şey senaryodur. Gerçekten çok iyi bir senaryoydu hep beraber heyecanlandık ve yola çıktık. Bundan sonrası artık söz seyircide. Zeynep Saatçi de müthiş bir performans gösterdi yapımcılık adına, çok sevdik onu, teşekkür ederiz.

Özge Özder: Senaryo gelir gelmez bu işin içinde olmam gerekiyor dedim. Okuma provasında arkadaşlarımla karakterlerin buluşması anında çok güldüm ve filme çok güvenerek başladım. Çok neşeli bir pavyon hikâyesi, izleyicilerin çok beğeneceğini düşünüyorum. Leydi Di pavyonunun sahibi Leydi Diana hayranı, benim oynadığım karakteri de Leydi Diana’ya çeviriyor. Ben de bütün filmi mavi lens ve sarı perukla oynadım.

Safa Sarı: Bunu söylemek gerekiyor, gerçekten çekerken çok eğlendik. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz, umarım izleyici de çok beğenir. Ercan ağabey de sen film için bir şarkı söyler misin diye sorunca şarkıyı da seslendirdim. Çok keyifliydi her şeyiyle.

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Bestemsu Özdemir: Filmde bir oryantali oynuyorum, beni çok heyecanlandıran bir roldü. Oynamayı çok istedim, senaryo muhteşem, kadro çok iyi ve benim için de büyük bir sınavdı dansözü oynamak. Çok güzel karakterler var, herkes yazılanın üstüne oynadı. Bunun da seyirciye geçeceğini düşünüyorum.

Celil Nalçakan: Yapılan iş kendini anlatacak tabii ki. Bu iş hepimizin kariyerinde bir pırlanta olarak kalacak.