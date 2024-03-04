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        Haberler Magazin Sinemalar; iyi başladı iyi devam etmedi

        Sinemalar; iyi başladı iyi devam etmedi

        Sinemalar, 2024'e iyi başlasa da devamı gelmedi. Şubatta, izleyici sayısı yarıdan fazla azalırken 530 milyon TL'lik fark oluştu

        Giriş: 04.03.2024 - 07:34 Güncelleme: 04.03.2024 - 07:34
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        Yeni yıla yüksek gişe sayılarıyla giren sinema sektöründe şubat hüsranı yaşandı.
        Ocak ile şubat arasındaki izleyici sayısında yüzde 110'luk fark oluştu.
        Hasılattaki fark ise yüzde 108 olarak gerçekleşti.

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        OCAK 2024
        • 29 Aralık – 4 Ocak… 1.005.538
        • 5 – 11 Ocak… 956.425
        • 12 – 18 Ocak… 2.029.158
        • 19 – 25 Ocak… 2.288.047
        • 26 Ocak – 1 Şubat… 2.083.559
        TOPLAM… 8.362.727

        TOPLAM HASILAT... 1.028.336.130 TL

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        ŞUBAT 2024
        • 2 – 8 Şubat… 1.237.942
        • 9 – 15 Şubat… 819.526
        • 16 – 22 Şubat… 1.150.246
        • 23 – 29 Şubat… 776.184
        TOPLAM… 3.983.898

        TOPLAM HASILAT... 495.786.087 TL

        4

        Peki; Türk filmleriyle, yabancı filmler ne kadar izlendi?

        OCAK 2024
        • Türk Filmleri... 7.859.039 (% 93.97)
        • Yabancı Filmler... 502.688 (% 6.03)

        ŞUBAT 2024
        • Türk Filmleri... 3.580.129 (% 89.86)
        • Yabancı Filmler... 403.769 (% 11.14)

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        İlk iki ayda 135 film gösterime girerken izleyici sayısı açısından ilk 14 sırada Türk yapımları yer aldı.

        İLK İKİ AY EN ÇOK İZLENEN 5 FİLM
        • Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör 2.639.135
        • Kolpaçino 4 4'lük... 2.075.894
        • Lohusa... 1.971.670
        • 3391 Kilometre... 920.100
        • Atatürk 1881 - 1919 (2. Film)... 557.446

        #Atatürk
        #lohusa
        #kolpaçino
        #Rafadan Tayfa
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