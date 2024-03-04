Sinemalar; iyi başladı iyi devam etmedi
Sinemalar, 2024'e iyi başlasa da devamı gelmedi. Şubatta, izleyici sayısı yarıdan fazla azalırken 530 milyon TL'lik fark oluştu
Yeni yıla yüksek gişe sayılarıyla giren sinema sektöründe şubat hüsranı yaşandı.
Ocak ile şubat arasındaki izleyici sayısında yüzde 110'luk fark oluştu.
Hasılattaki fark ise yüzde 108 olarak gerçekleşti.
OCAK 2024
• 29 Aralık – 4 Ocak… 1.005.538
• 5 – 11 Ocak… 956.425
• 12 – 18 Ocak… 2.029.158
• 19 – 25 Ocak… 2.288.047
• 26 Ocak – 1 Şubat… 2.083.559
TOPLAM… 8.362.727
TOPLAM HASILAT... 1.028.336.130 TL
ŞUBAT 2024
• 2 – 8 Şubat… 1.237.942
• 9 – 15 Şubat… 819.526
• 16 – 22 Şubat… 1.150.246
• 23 – 29 Şubat… 776.184
TOPLAM… 3.983.898
TOPLAM HASILAT... 495.786.087 TL
Peki; Türk filmleriyle, yabancı filmler ne kadar izlendi?
OCAK 2024
• Türk Filmleri... 7.859.039 (% 93.97)
• Yabancı Filmler... 502.688 (% 6.03)
ŞUBAT 2024
• Türk Filmleri... 3.580.129 (% 89.86)
• Yabancı Filmler... 403.769 (% 11.14)
İlk iki ayda 135 film gösterime girerken izleyici sayısı açısından ilk 14 sırada Türk yapımları yer aldı.
İLK İKİ AY EN ÇOK İZLENEN 5 FİLM
• Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör 2.639.135
• Kolpaçino 4 4'lük... 2.075.894
• Lohusa... 1.971.670
• 3391 Kilometre... 920.100
• Atatürk 1881 - 1919 (2. Film)... 557.446