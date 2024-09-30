Sinemanın efsanevi ismi Brigitte Bardot, 90 yaşına girdi

ÇOCUĞUNU HİÇ İSTEMEDİ

Brigitte Bardot, Jacque Charrier ile evliliğinden kesinlikle çocuk doğurmak istemedi. Kürtaj için çok çabalasa da o dönemde Fransa'da kürtaj yasaktı ve çocuğunu doğurmak zorunda kaldı.

Brigitte Bardot, 1997'de yayımladığı otobiyografisinde, hamileliğini sonlandırmak için defalarca karnına yumruk attığını ve bir doktordan morfin istediğini açıkladı. Oyuncu daha sonra çıkarttığı kitabında oğlu Nicolas için "Şişmiş vücudumda taşırken beni yiyen bir tümör gibiydi" diye yazdı.