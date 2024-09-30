Sinemanın efsanevi ismi Brigitte Bardot, 90 yaşına girdi
40 yaşında sinemayı bıraktıktan sonra kendini hayvanlara yardım etmeye adayan Brigitte Bardot, 90 yaşına girdi. Efsanevi oyuncu, doğum gününü hayvanlarıyla birlikte kutlamak üzere villasına giderken, hayranları onu yalnız bırakmadı
Kabarık saçları ve iri gözleriyle hafızalara kazınan Fransız sinemasının efsanevi ismi Brigitte Bardot, 90 yaşına girdi.
1950'lerde beyazperdeye çıktıktan sonra hızla şöhret elde eden ve dünyanın en ünlü isimlerinden biri olan Bardot, 20'nci yüzyıl ortalarının seks sembollerinden biriydi.
Hayvan hakları aktivisti olarak da tanınan Brigitte Bardot, 28 Eylül'deki doğum gününde La Garrigue adındaki ikinci villasında, sevdiği hayvanlarla birlikte kutlama yaptı.
Sanatçı, villaya doğru yola çıkarken otomobilin içinde görüntülendi.
Hayranları, bu özel günde ona iyi dileklerini iletmek üzere evinin önünde toplandı.
Hayvan sevgisiyle bilinen Brigitte Bardot, 40 yaşında; 1973 yapımı 'Colinot Trousse-Chemise'den sonra sinemayı bıraktı ve hayatını hayvanlara yardım ederek geçirmeye başladı.
Brigitte Bardot; "Güzelliğimi ve gençliğimi insanlara verdim, bilgeliğimi ve tecrübemi hayvanlara vereceğim" sözleriyle hatırlanıyor.
1934'te dünyaya gelen Brigitte Bardot, ilk evliliğini ünlü bir film yapımcısı olan Marc Allégret'in asistanı - sonradan ünlü bir yönetmen olacak olan - Roger Vadim ile yaptı.
Roger Vadim, Brigitte Bardot'u küresel bir şöhret haline getiren, kariyerindeki en önemli film olarak kabul edilen 1956 yapımı 'Ve Tanrı, Kadını Yarattı'yı yönetti.
Bu evlilikle beraber eşinin de desteğiyle sinema dünyasında giderek artan bir üne sahip oldu.
Oyuncu Jean-Louis Trintignant'a aşık olan Brigitte Bardot, evliliğini sonlandırdı; Jean-Louis ile iki yıl beraber yaşadı.
ÇOCUĞUNU HİÇ İSTEMEDİ
Brigitte Bardot, Jacque Charrier ile evliliğinden kesinlikle çocuk doğurmak istemedi. Kürtaj için çok çabalasa da o dönemde Fransa'da kürtaj yasaktı ve çocuğunu doğurmak zorunda kaldı.
Brigitte Bardot, 1997'de yayımladığı otobiyografisinde, hamileliğini sonlandırmak için defalarca karnına yumruk attığını ve bir doktordan morfin istediğini açıkladı. Oyuncu daha sonra çıkarttığı kitabında oğlu Nicolas için "Şişmiş vücudumda taşırken beni yiyen bir tümör gibiydi" diye yazdı.
"KÖPEK DOĞURMAYI TERCİH EDERDİM"
Kitabında, kendisinde annelik içgüdüsü olmadığını ve bir çocuk doğurmak yerine köpek doğurmayı tercih edeceğini ifade etti.
Brigitte Bardot yıllar sonra; "Ben anne olmak için yaratılmadım. Yeterince yetişkin değilim. Bunu kabul etmek zorunda olmanın korkunç olduğunu biliyorum ama bir çocuğa bakacak kadar yetişkin değilim" itirafında bulundu.