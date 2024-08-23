Fındık, kovan başına alınan bal miktarına bakınca geçen yıl üretilen 40 ton rakamının üzerine çıkacaklarının aşikar olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Biz geçen yıl hem kestane gal arısı hem iklim nedeniyle kestane balında verim alamadık. Üreticilerimizin birçoğu hiç bal alamadı. Ama bu yıl kestane balı özelinde konuşacak olursak çok şükür diyelim. Çünkü geçen seneden sonra bu sene mevsimisin iyi gitmesi, kestane ağaçlarının tekrar bir canlılık içine girmesi her ne kadar gal arısı etkisi olsa da bir miktar kestane balı almamızı sağladı. Kovan başı ortalamalarımıza bakarsak üreticilerimiz bu yıl 8 ila 10 kilogram bal almış. Bu rakam geçen seneye oranla çok iyi."