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Sinop'ta akıl almaz ölüm! Sobadan tutuşan kıyafetini söndürmek için üzerine kaynar su döktü

Sinop'ta sobadan kıyafeti tutuşan yaşlı kadın alevleri söndürmek isterken panik içinde sobanın üstündeki kaynar suyu üzerine dökünce hem alevlerden hem de kaynar sudan yanarak ağır yaralandı. Yaşlı kadın Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti

28.11.2018 - 08:37 | Güncelleme: İHA

Olay, Sinop'un Erfelek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi diyaliz hastası 73 yaşındaki Ayşe Şimşek, hastaneye gitmek için telefon açarak ambulans istedi. Bu sırada üşüdüğü için yanan sobaya sırtını yaklaştırıp ısınmak isteyen Ayşe Şimşek, kıyafetinin sobadan tutuşması sonucu alevler içinde kaldı. Panikleyen yaşlı kadın üzerindeki yanan giysiyi söndürmek için sobanın üstündeki kaynar suyu kıyafetine dökünce bu kez de kaynar sudan yandı.

Diyaliz hastası olması nedeniyle yaşlı kadını hastaneye götürmek için eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı kadına müdahale ederek söndürdü ve ambulansla Sinop Devlet Hastanesine kaldırdı. İHA'nın haberine göre; ilk müdahalesi yapılan Ayşe Şimşek, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Ayşe Şimşek yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayşe Şimşek'in cenazesi hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Sinop'a gönderildi.

 

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