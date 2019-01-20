Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet denize devrildi. Kazada, kamyonette bulunan iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi'nden kent merkezine giden Ersin Zülfikar'ın kullandığı kamyonet, Karakum mevkisinde kontrolden çıkarak 50 metrelik uçurumdan denize devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Bölgenin engebeli arazi olması nedeniyle kurtarma çalışmalarını zorlukla yürüten ekipler, bir saatlik uğraşının ardından araç içerisinden çıkardıkları yaralıları balıkçı teknesiyle deniz kıyısında bekleyen ambulansa ulaştırdı.

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar sürücü Zülfikar ile yanındaki Özlem Özalp, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurtarma çalışmalarına katılan bazı sağlık ve itfaiye ekiplerinin kaygan zemin sebebiyle zor anlar yaşadığı görüldü.