"Sipahi" 12 Aralık'ta başlıyor!

ÇEKİMLER BERLİN, GAZİANTEP VE İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ!

Yayınlanan yeni tanıtımda çekimleri Berlin, Gaziantep ve İstanbul’da gerçekleşen yüksek tempolu sahneler izleyenleri hayran bıraktı.

Tanıtımda; Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ülkeyi tehdit eden karanlık güce karşı, Yıldırım Bozok (Kerem Alışık) önderliğinde harekete geçtikleri sahneler ekrana geldi. Korkut Ali Türkoğlu’nun (Kaan Yıldırım) çatışma sahneleri büyük beğeni toplarken Canan (Özge Gürel) ve Ali’nin (Kaan Yıldırım) birbirlerine silah doğrulttuğu anlar büyük merak uyandırdı.

Zengin oyuncu kadrosu, merak uyandıran hikayesi ve görkemli prodüksiyonuyla beğeni toplayan dizi için şimdiden geri sayım başladı.

Dizinin konusuna gelince; Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir.

Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

“Sipahi” 12 Aralık Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Sipahi’nin 2. Tanıtımı;

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/sipahi-12-aralik-pazartesi-2000de-show-tvde-basliyor/108269