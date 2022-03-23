'Sırça'nın prömiyeri yapıldı 0:00 / 0:00

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Seni bırakıp giden bir eşin ardından çocuklarına sıkı sıkıya tutunmak ve gülümsemek mi doğru olan?

Ya da sinemaların, barların, sokakların ışıklarında gözlerini sonsuz bir yanılsamaya mı açmak? Mesela her gece evden çıkıp; bütün dertlerin, sıkışmışlıkların, olmamış hayallerin acısını sokaklarda çıkarmak?

Bu değilse evinde oturup dünyadaki her şeyden korkmak ve sırça oyuncaklarına sığınmak mı olması gereken?

Bilmiyoruz…

Ama umut hep var onu biliyoruz.

İbrahim Çiçek’in yönetmenliğini, BKM, Craft ve IdPro’nun ise yapımcılığını üstlendiği 'Sırça', anıların duygu yüklü kırılganlığını hassasiyetle sahneye taşırken, duygusal ve gerçek dışı taraflarını iddialı performanslarla gerçekleşen prömiyerine birçok ünlü isim katıldı.

Oyunun finalinde dakikalarca ayakta alkışlanan ve seyirciler tarafından tam not alan 'Sırça'nın prömiyerine Ahsen Eroğlu, Ali Gözüşirin, Cansel Elçin, Damla Sönmez, Hazal Kaya, Selin Şekerci, Pınar Deniz, Gaye Su Akyol, Güven Kıraç, Hande Doğandemir, Nilperi Şahinkaya, Oktay Çubuk, Ozan Dolunay, Sadri Alışık, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin gibi isimler katıldı.