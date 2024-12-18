Şırnak'ta keklik avına 89 bin 261 TL ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli tarihlerde jandarma yol arama ve kontrol noktası ile Habur Gümrük Müdürlüğü'nde yapılan çalışmalarda, 11 kınalı keklik ele geçirdi.

El konulan keklikler, kurumun Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan kınalı kekliklerden 5'i Şırnak-Siirt kara yolunda doğal yaşam alanına bırakılırken, 6'sı da Gaziantep Kınalı Keklik Üretme İstasyonu'na gönderildi.