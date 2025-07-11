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        Şırnak'ta Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi açıldı

        Şırnak'ta yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ziyarete açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:59 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:59
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        Şırnak'ta millet bahçesi açıldı
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        Şırnak'ta yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ziyarete açıldı. Belediye tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde 96 bin metrekarelik alana inşa edilen millet bahçesi modern tasarımı, geniş peyzaj alanları ve sosyal donatılarıyla kentte yeni bir cazibe merkezi olma özelliği taşıyor.

        Millet bahçesinin açılışında konuşan Vali Birol Ekici, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti. "Şırnak'a altın bir gerdanlık kazandırıldı.

        Birlikte hareket edersek başaramayacağımız hiçbir iş yok" diyen Ekici, destekleri için AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar'a da teşekkürlerini iletti. Ekici, "Bu altın gerdanlığı Şırnak'a kazandıran Belediye Başkanımız Mehmet Yarka'ya ve tüm belediye personeline teşekkür ediyorum, hayırlı olsun" dedi.

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        Şırnak Belediye Başkanı Yarka da millet bahçesinin tüm donatılarıyla tamamlandıktan sonra görkemli bir açılış töreni düzenleyeceklerini belirtti.

        Yarka, "Hemşehrilerimiz bu güzel millet bahçesini bir an önce görmek ve burada piknik yapmak istediler. Allah nasip ederse birkaç ay içinde tefrişatını tamamlayacağız. Bu tesisi Şırnak Belediyesi olarak biz işleteceğiz. Projemizde spor ve aktivite alanları, 2 basketbol sahası, futbol sahası, 4 çocuk oyun parkı, trafik eğitim parkuru, gölet, etkinlik amfisi, macera alanı, yürüyüş yolları ve otopark yer alıyor. Buraya 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi' adını verdik. Kentimize hayırlı olsun. Bu güzel tesisi en iyi şekilde milletimizin hizmetine sunmak için ekiplerimizle elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Vali Ekici, Belediye Başkanı Yarka ve katılımcılar açılışı yapılan millet bahçesini gezdi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Millet Bahçesi
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