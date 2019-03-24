Türk Silahlı Kuvvetlerince ( TSK),Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde başlatılan operasyonda bahar hazırlığı yapan terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, komandolar, zorlu kış koşullarında nefes aldırmadığı teröristlere, bahar aylarında da aman vermiyor.



En ufak istihbaratı değerlendiren ve tespit edilen bölgelere soğuk hava şartları ve zorlu arazi koşullarında dahi süratle müdahale eden Mehmetçik, teröristlere barınma alanı bırakmayarak dağları adeta dar ediyor.



Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde yuvalanmaya çalışan teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, yaklaşık bin 700 ağır silah mühimmatı, iki obüs mühimmatı, iki TNT kalıbı, çeşitli silahlara ait yedek parçalar, bir tuzaklanmış EYP, 19 tüp, yaklaşık 500 metre kablo, EYP yapımında kullanılabilecek çeşitli malzeme, muhtelif gıda, inşaat, tıbbi malzeme ve giysi ele geçirildi.



Operasyonla, bahar hazırlığı yapan terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulduğu kaydedildi.