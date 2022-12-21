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SİSAY: Şükranlarımızı sunarız

Sinema salonu işletmecileri eğlence vergisinin yüzde sıfır olarak belirlenmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. SİSAY, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Şükranlarımızı sunarız” ifadesini kullandı

SİSAY: Şükranlarımızı sunarız
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yerli film gösterimlerinden, yabancı film gösterimlerinden, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

Karar, 2464 Belediye Gelirleri Kanununun 21'nci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur kanunun 96'ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince verildi. Karar, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle uygulanacak.

Daha önce yüzde 10 olarak uygulanan eğlence vergisi, Cumhurbaşkanı kararıyla önce mayıs sonu, ardından da aralık ayı sonuna kadar sıfırlanmıştı.

Sinema salonu işletmecileri, alınan karara mutlu olduklarını dile getirerek, SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) konuyla ilgili bir açıklama yaptı: Pandemi döneminde sağlanan destekler ile sektörümüz de birçok işletmenin kapanmaması sağlanmıştı. Pandemi sonrasında ise 31.12.2022 tarihine kadar belirlenen “sinema biletlerine yüzde sıfır eğlence vergisi” 20/12/2022 tarih ve 32050 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6584 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre artık tamamen kaldırılmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle kaldırılan Eğlence Vergisi, sinema sektörü için çok ciddi bir destek oldu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri ERSOY’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin NEBATİ’ye ve Ülkemizin tamamında faaliyet gösteren biz sinema salonu yatırımcılarının her zaman yanında olan Sinema Genel Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunarız.

SİNEMA SALONU YATIRIMCILARI DERNEĞİ
Yönetim Kurulu Adına Başkan
Serkan GÜNAY

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