Şişli'de polisle çatışmaya giren şüpheli gözaltına alındı

Şişli ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Aslanyurt Sokak'ta kimliği belirsiz bir erkek, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak arasında rastgele ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş etmeye başladı. Bir süre karşılıklı çatışmanın yaşandığı sokakta şüpheli, ikna edilerek ekiplerce gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde yerlerde çok sayıda boş kovan bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.