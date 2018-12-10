- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Yoğunca köyü mezralarında kış aylarında çamurlu yollardan servisin geçememesi nedeniyle öğrenciler, eşek sırtında okula gitmek zorunda kalıyor. Eşeği olmayan öğrenciler ise yalın ayak çamura bata çıka okullarına gitmeye çalışıyor.
İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Yoğunca kırsal mahallesine bağlı yeni yoğunca evleri mezrası, aşağı geçer ve yukarı geçer mezralarında yaşayan öğrenciler kış ayının gelmesi ve yağmurların bastırmasıyla, yaşadıkları mezralara öğrenci servislerinin yetişememesinden dolayı, Yoğunca ilk ve ortaokuluna gitmek için, her gün iki kilometre çamurlu yollarda yürümek zorunda kalıyor. Eşeği olan bulunan veliler öğrencilerini eşek sırtında servise kadar götürürken, eşeği bulunmayan öğrenciler ise çamurlu yollarda bata çıka yürümek zorunda kalıyor.
İLKOKULA GİDEN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER YOLDA ÜŞÜYOR
İki kilometrelik yolu aşarak okula gitmek zorunda kalan öğrencilerin içinde ilkokul öğrencileri de bulunurken, minik öğrenciler yarım saat gidiş, yarım saat dönüş yolunda ayakların ıslanması yüzünden donma seviyesine geliyor. Zorluklar içerisinde okumaya çalışan öğrenciler, böyle devam ederse okulu bırakmak zorunda kalacaklarını belirtiyor.
OKUL SERVİSİ BELLİ BİR YERDEN SONRA ÇAMURA SAPLANIYOR
Öğrencileri Yoğunca’da bulunan okula götüren servis belirli bir yerden sonra yolun çamurlu olmasından dolayı, çamuru saplanarak gidemiyor. Traktör yardımıyla çamura saplanan öğrenci servisi uzun uğraşlar sonucu kurtarılırken, çamura batmış öğrencileri alarak okula götürüyor. Okul çıkışı da aynı şekilde belirli bir yerden sonra öğrenci servisi ilerlemezken, öğrenciler iki kilometre yürüyerek evlerine yetişmeye çalışıyor.
Yoğunca ortaokulu 8’inci sınıfa giden Töre Dinar Başkuş, her gün okula çamurda yürüyerek okula gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Her gün ayaklarımız hem sabah, hem akşam ayaklarımız ıslanıyor. Hasta oluyoruz. Yollarımız için hiç bir şey yapmıyorlar, yollarımızın artık yapılmasını istiyoruz. Bu çamurlara artık katlanamıyoruz. Sekiz yıldır bu hep böyle devam ediyor” dedi.
"ULAŞTIRMA BAKANI OLACAĞIM"
Çektiği zorluklar yüzünden okuyup ulaştırma bakanı olmak istediğini söyleyen Töre Başkuş, “Bu zorlukları başkaları yaşamasın diye, bizim gibi öğrencilerin yollarını yapmak istiyorum, bu yüzden Ulaştırma bakanı olmayı planlıyorum, artık hiç kimsenin böyle zorluklar yaşamasını istemiyorum” dedi.
Yoğunca ortaokulu 8’inci sınıfa giden Yusuf Başkuş ise,”Her gün 2-3 kilometre ayakla okula gidiyor ve geliyorum. Yağmur yağdığı zamanlarda ayaklarımız ıslanıyor” dedi.
"OKULU BIRAKACAĞIM"
Kendilerinin de herkes gibi normal bir şekilde okula gidip gelmek istediklerini söyleyen Yusuf Başkuş, böyle devam ederse okulu bırakmak zorunda kalacağını’ söyleyerek, “Okulu çok seviyorum, ama böyle her gün çamurda da yürümek istemiyorum. Böyle çamurlu yollarda hiç yürümek istemiyorum” şeklinde konuştu.
Çocuklarını eşek sırtında servise kadar taşıyan mezra sakinlerinden İshak Başkuş, “Yol çamur olduğundan, köyümüze servis gelemiyor. Bizde çocuklarımız böyle eşekle, yaya ya da traktörle servise yetiştirmeye çalışıyoruz. Yolda ıslanıyorlar, hastalanıyorlar. Bizim elimizde bu imkân var ve böyle okula yetiştirmeye çalışıyoruz. Böyle devam etse öğrencilerimizi okuldan çıkartmak zorunda kalacağız. Yani çocuklarımızın okumasını istiyoruz ama böylede olmuyor” diye konuştu.
"NEREYE BAŞVURDUYSAK ELİBOŞ DÖNDÜK"
Yollarının yapılmasını için dilekçeler verdiklerini ama hiç kimsenin oralı olmadığını söyleyen İshak Başkuş, “Yollarının yapılması için Siverek Belediyesi ile Şanlıurfa Büyükşehire dilekçe verdik. Siverek Belediyesi bize diyor büyükşehir yapacak, büyükşehirde diyor Siverek Belediyesi yapacak. Topu birbirine atıyorlar, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani böyle devam ederse çocuklarımız okulu terk edecek” ifadelerini kulandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.