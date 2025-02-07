'Siyah Kalp'te gerçek ortaya çıkıyor

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam 19. bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 1 saat TT listesinde kalarak övgü dolu yorumlar aldı.

'SİYAH KALP’İN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Samet’e böbrek naklinin şart olduğunu doktor tüm aileye açıkladı. Herkes bir anda panik olup çözüm aramaya başladı. Bu sırada Samet ve doktoru ise Bünyamin’e kan testi yapıp uyumluluğunu öğrenmenin peşine düştü. Üstelik Samet büyük sırrının Nihayet tarafından keşfedildiğinden habersiz hastaneden taburcu olup eve dönme hazırlıklarına başladı.

Bünyamin, Samet’e organlarını bağışlamak istedi;

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Tesadüfen karşılaşan Melek ve Cihan, ne kadar uzak durmaya çalışsalar da birbirlerine olan duygularına engel olmakta zorlandılar.

Melek ve Cihan’ın duygu dolu karşılaşması;

Nuh, kıskançlıkları yüzünden Sevilay’la arasında sorun olmaması için onun gönlünü almaya çalıştı. Cihan’la Sevilay’ın boşanma davası sonuçlandı. Sevilay’ın resmi olarak da özgür olmasıyla Nuh, derin bir nefes aldı. Hikmet’in Melek’in kaza yapması için tuttuğu adam alacağının peşine düşünce Nuh’la karşılaştı. Nuh, adamın Hikmet’i neden aradığını öğrendi. Hikmet’in karşısına çıkan Nuh, onu sert bir biçimde kardeşinden uzak durması için uyardı.

Nuh’tan Hikmet’e sert uyarı;

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Samet’in doğum günü için Nihayet evde büyük bir kutlama hazırladı. Herkesi Şansalan konağına davet etti. Nihayet, Samet ve Bünyamin’le ilgili DNA testiyle birlikte büyük gerçeği açığa çıkarınca konağın ortasına adeta bomba düştü.

İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

20. BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Dizinin ekrana gelen bölümünün hemen ardından 20. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Bünyamin, Samet başta olmak üzere tüm aileden hesap sorarken "Şansalan Konağı, burası artık mahşer yeri" sözleriyle yeni bölümde de suların durulmayacağının sinyallerini veriyor. Bünyamin ve Samet'in ameliyat masasındaki halleri dikkatleri çekerken Tahsin, Sumru'ya Samet'e karşı bir planı olduğundan bahsediyor.