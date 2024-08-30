Siyasilerden 30 Ağustos mesajları

30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yılı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Siyasilerden de art arda kutlama mesajları geldi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbali için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbali için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır. 30 Ağustos; bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen, özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun. Allah'a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş, bugün yine yegane dayanağımız ve ilham kaynağımızdır.

30 Ağustos Zaferi’nin 102. yıl dönümünde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum." CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Büyük Taarruz ve zafer, emperyalist güçlere karşı onurlu bir mücadele olarak mazlum milletlere umut vermiş, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran yolu açmış, ardından Cumhuriyetimiz kurulmuştur." ifadesini kullandı. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos Zafer Bayramı ile zirveye ulaşan Zafer Haftası'nın, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin simgesi olarak tarihin altın sayfalarına kazındığını vurgulayarak, Malazgirt'ten Otlukbeli'ye, Mercidabık'tan Mohaç'a Türk ordusunun ağustos ayında elde ettiği büyük zaferlere, 30 Ağustos'ta bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.

REKLAM Yılmaz, Türk milletine bu zaferi armağan eden İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis'in kıymetli üyelerini ve kahraman ordunun tüm askerlerini rahmetle yad ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Büyük Taarruz ve zafer, emperyalist güçlere karşı onurlu bir mücadele olarak mazlum milletlere umut vermiş, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran yolu açmış, ardından Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Ancak, istiklal ve istikbal mücadelemiz bitmemiştir. Zafer Haftası vesilesiyle Türkiye'nin gücüne güç katacak yeni adımlar atma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda önümüze çıkarılan engelleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milli Mücadele'deki o şuurla aşmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçeğe dönüştürme hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Türkiye'yi çok daha güçlü, daha müreffeh ve her alanda bağımsız hale getirmek için durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Rabb'im aziz milletimizin yolunu açık etsin, Zafer Haftamız ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." REKLAM İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 30 Ağustos Zaferi'nin milletin ilelebet hür ve bağımsız yaşayacağının çelikleşmiş bir ifadesi olduğunu belirtti.

REKLAM Bakan Yerlikaya, mesajında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türk milleti, yüzyıllardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve istiklali, yaşamanın gereği saymış bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet, istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır." sözlerini anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti: "30 Ağustos Zaferi'miz aziz milletimizin ilelebet hür ve bağımsız yaşayacağının çelikleşmiş bir ifadesidir. Bu zafer ülkemizin temel harcıdır, eldeki bayrak, dildeki vatandır. İstiklal destanımızın büyük bir zaferle taçlandığı 30 Ağustos'u 102 yıldır aynı inançla, aynı coşkuyla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna fedayı can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 102. yılı kutlu olsun."

Bakan Yerlikaya, paylaşımında 30 Ağustos Zaferi'ni anlatan videoya da yer verdi. CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de 30 Ağustos mesajında "Kurtuluş mücadelemizin, bağımsızlığa, Cumhuriyete ve demokrasiye ulaşmasını mümkün kılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." diyerek "Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi. REKLAM İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI DERVİŞOĞLU İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da "Yüce Türk ordusunun ve büyük Türk milletinin tek yumruk olduğu şanlı varoluş destanımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, mesajında, şunları kaydetti: "Türk'ün gerçek kurtuluş güneşi, 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün parlaklığıyla doğacaktır. Yüce Türk ordusunun ve büyük Türk milletinin tek yumruk olduğu şanlı varoluş destanımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bir milletin topyekün şahlanışına öncülük eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımızın birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Karamollaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti: "Aziz milletimizin, birliğin ve istiklale olan inancın gücüyle kazandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bütün imkansızlıklara rağmen vatan için mücadele veren, bu büyük zaferin kazanılmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.