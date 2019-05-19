Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" nedeniyle yazılı mesaj yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 18, 2019

BAHÇELİ'DEN GELENEKSEL KIYAFETLE MESAJ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. MHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajına yer verildi. Bahçeli mesajında, "Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum" ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Genel Başkan Bahçeli'nin konutunun önünde geleneksel kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafları da kullanıldı.





AKŞENER: 100 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ UMUDUMUZU KAYBETMEDEN...



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı şu sözlerle kutladı: "Umutsuz durum yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiç umutsuz olmadım." - Mustafa Kemal Atatürk... 100 yıl önce olduğu gibi umudumuzu kaybetmeden hep birlikte memleketimizi bu karanlık günlerden çıkaracağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ALBAYRAK: "O MEŞALE YANMAYA DEVAM EDİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Albayrak, gençlerle çekilen fotoğraflarından oluşan video ile paylaştığı mesajında, "19 Mayıs 1919´da yakılan bağımsızlık meşalesi, 100 yıldır aynı inanç ve iradeyle gençlerimizin elinde yanmaya devam ediyor. Milletimizin istiklal ve istikbal davasına hayat veren Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "19 Mayıs 1919 milletimizin uyanışının, devletimizin doğuşunun miladıdır" ifadelerini kullandı. Bakan Gül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcının 100. Yılını yaşamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.



Cumhuriyet'in korunması, demokrasinin gelişmesi, özgürlüklerin geliştirilmesi ve Türkiye'nin her alanda muasır medeniyetler seviyesine çıkarılmasının temel hedef olduğuna işaret eden Gül, şunları kaydetti:



"Gençlerimizin inancı, heyecanı ve çalışkanlıkları; milli değerler etrafında sergiledikleri birlik ve beraberlik, ülkemizin her alanda daha ileri seviyelere ulaşacağına olan inancımızı daha da artırmaktadır. 100 yıl önce bağımsızlık mücadelemizin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı'mızın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bu toprakları bize vatan yapan bütün gazilerimize rahmet, hayatta olanlara sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."









BAKAN ZİYA SELÇUK VİDEO İLE KUTLADI



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, binlerce gencin, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan ile birlikte Gençlik Marşı'nı seslendirdiği özel videoyla kutladı.





TİCARET BAKANI PEKCAN: "ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 19 Mayıs nedeniyle yayımladığı mesajında, "Türk milleti, 19 Mayıs 1919'da kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını dünyaya kanıtlamıştır. Bakanlık olarak biz de gerek desteklerimizle gerek yenilikçi faaliyetlerimizle gençlerimizin önünü açmak, onları daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.



Pekcan, geleneklerinden kopmadan çağın gereklerini yerine getiren gençler yetiştirip, geleceğin Türkiye'sinin hep birlikte inşa edileceğini belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın aziz kahramanlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ettiğini bildirdi.

İşte yayınlanan o mesaj; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümünü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir heyecanla idrak ediyoruz. İstiklal Harbimizin meşalesi 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakıldı. Havza, Amasya ve Sivas üzerinden Erzurum’a uzanan bir yol ile Cumhuriyet’e kavuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’a “1919 yılı Mayıs’ının 19. günü Samsun’a çıktım” diyerek başlamış ve bugünün bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekmiştir. Tarihî sorumluluk içinde, millî bayramlarımızın gerektirdiği vakarı yaşayarak Cumhuriyetimizin kazanımlarını muhafaza eden Türk gençliğinin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını içtenlikle kutluyorum.