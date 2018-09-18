Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Zafer Samancı'nın haberine göre, olay, merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Hazarifen Ahmet Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, ailesiyle birlikte yaşayan ve yaklaşık 6 yıldır şizofren hastası olan 28 yaşındaki Yağmur E. kriz geçirdi. Kızının krize girdiğini fark eden anne 55 yaşındaki Nevin E., kızını sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yağmur E., mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla annesini kolundan iki kez bıçaklayarak yaraladı. Yaralı halde evden çıkarak komşularına sığınan anne Nevin E., komşularının çağırdığı ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polislerin geldiğini gören Yağmur E, kendini eve kilitledi Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeyen Yağmur E., zaman zaman balkona çıkarak evdeki eşyaları fırlattı. Yağmur E.'nin balkondan atlama ihtimali üzerine apartmanın bahçesine şişme hava yastığı açıldı. Olay yerinde hazır bekletilen itfaiye erlerinden Sezer Çakıcı kafasına denk gelen sandalye ile yaralanarak Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan çilingir, kapıyı açması sonucu Yağmur E. etkisiz hale getirildi. Güçlükle ambulansa alınan Yağmur E., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedai altına alındı. Yağmur E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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