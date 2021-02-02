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HaberlerGündem3. SayfaAŞILAR NEREDE? Son dakika: Mersin’de 24 doz korona aşısı kayıp!
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Mersin’de 24 doz aşı kayıp!

Mersin Toros Devlet Hastanesi’ne, sağlık çalışanları için gönderilen birinci parti Covid-19 aşısından bir bölümünün kaybolduğu belirlendi. Yapılan incelemede 24 doz aşı bulunamayınca Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nce soruşturma başlatıldı

AŞILAR NEREDE? Son dakika: Mersin’de 24 doz korona aşısı kayıp!
Mersin’de 24 doz aşı kayıp!
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HABERTURK.COM

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin'deki Toros Devlet Hastanesi’nde aşı skandalı, yaklaşık bir hafta önce ortaya çıktı. Ankara’dan bir süre önce sağlık çalışanları için Toros Devlet Hastanesi’ne gönderilen Covid-19'un ilk dozu görev yapan personele yetmeyince sayım yapıldı.

24 DOZ COVID-19 AŞISI BULUNAMADI

Yapılan sayımda, aşı vurulan tüm personelin barkot incelemesinin tamamlanmasından sonra 24 doz Covid-19 aşısının izine rastlanılmadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Kayıp aşılarla ile ilgili Mersin Sağlık Müdürlüğü’nce soruşturma açıldığı öğrenildi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yapılan araştırma sonucunda 24 doz Covid-19 aşısın kayıp olduğunun belirlendiğini, bu nedenle de soruşturma açıldığını ifade etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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