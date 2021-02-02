Mersin’de 24 doz aşı kayıp!

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin'deki Toros Devlet Hastanesi’nde aşı skandalı, yaklaşık bir hafta önce ortaya çıktı. Ankara’dan bir süre önce sağlık çalışanları için Toros Devlet Hastanesi’ne gönderilen Covid-19'un ilk dozu görev yapan personele yetmeyince sayım yapıldı.
24 DOZ COVID-19 AŞISI BULUNAMADI
Yapılan sayımda, aşı vurulan tüm personelin barkot incelemesinin tamamlanmasından sonra 24 doz Covid-19 aşısının izine rastlanılmadı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI
Kayıp aşılarla ile ilgili Mersin Sağlık Müdürlüğü’nce soruşturma açıldığı öğrenildi. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yapılan araştırma sonucunda 24 doz Covid-19 aşısın kayıp olduğunun belirlendiğini, bu nedenle de soruşturma açıldığını ifade etti.
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