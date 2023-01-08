Karabük'te sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi.
AA'nın haberine göre, Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesi Ömerbeyoğlu Sokak'ta, ailesinin evine gelen İsmail Karayel, anne ve babasını hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Yaşar (85) ve Zeynep Karayel (79) çiftinin, 3-4 gün önce öldüğü belirlendi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacak.
*Fotoğraf: DHA
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