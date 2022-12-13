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Sofralarınıza renk katacak çıtır çıtır gül böreği tarifi: Patatesler ağzınızda dağılacak, misafirler bayılacak!

Spontane bir şekilde gelen misafire, kolay ve lezzetli yapılabilecek en güzel tarif gül böreğidir. Hem lezzetine diyecek yok, hem de yapılışı oldukça pratik. İsterseniz ıspanaklı, isterseniz peynirli, kıymalı ya da patatesli yapabileceğiniz gül böreği, çay saatlerinize eşlik edecek. Dışı çıtır içi yumuşacık olan patatesli gül böreği tarifini sizler için derledik.

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  • Sofralarınıza renk katacak çıtır çıtır gül böreği tarifi: Patatesler ağzınızda dağılacak, misafirler bayılacak!

    Dışı çıtır, içi yumuşak gül böreği, aniden gelen misafirler için hazırlanabilecek pratik bir tarif olmasının yanında pratikliğiyle de gönülleri feth ediyor. İşte patatesli gül böreği yapılışı...
  • Sofralarınıza renk katacak çıtır çıtır gül böreği tarifi: Patatesler ağzınızda dağılacak, misafirler bayılacak!

    PATATESLİ GÜL BÖREĞİ MALZEMELERİ NEDİR?

    Malzemeler

    5 adet yufka

    İç harcı için:

    1 adet soğan

    4 adet orta boy patates

    1 çay kaşığı tuz

    4 yemek kaşığı sıvı yağ

    Sosu için:

    1 çay bardağı sıvı yağ

    1 çay bardağı su

    Üzeri için:

    1 adet yumurta sarısı

    3 yemek kaşığı çörek otu
  • Sofralarınıza renk katacak çıtır çıtır gül böreği tarifi: Patatesler ağzınızda dağılacak, misafirler bayılacak!

    PATATESLİ GÜL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

    Patatesleri soyduktan sonra rendeleyin.

    Doğranan soğanları sıvı yağ ile birlikte tavaya alın ve kavurun.

    Tuz ilave ettikten sonra patatesleri ekleyin ve biraz daha kavurun.

    Yufkaları dört eşit parçaya bölün.

    Hazırlanan sosu fırça yardımıyla sürün.

    Patatesleri yufkaların geniş tarafına uzunlamasına yayın.

    Rulo yaparak döndürün.

    Gül şekli alan yufkaları fırın tepsisine dizin.

    Üzerine yumurta sarısı sürerek çörek otu ya da susam ekleyin.

    Börekleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25-30 dakika kontrol ederek pişirin.
  • Sofralarınıza renk katacak çıtır çıtır gül böreği tarifi: Patatesler ağzınızda dağılacak, misafirler bayılacak!

    PATATESLİ GÜL BÖREĞİ KAÇ KALORİ?

    Gül böreğinin 100 gramında 246 kcal kalori bulunmaktadır.

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