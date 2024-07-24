Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Bakımevlerine alınıp rehabilite edilen hayvanlar sahiplendirilinceye kadar barınaklarda kalacak, bakımevlerinin şartları iyileştirilecek.

Bunu yerine getirmeyen belediyelere verilecek cezalar da artırılıyor. Hayvanlarını sokağa bırakanlara yönelik de cezalar 60 bin TL'ye çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı'nın (AA) konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan Yumaklı, sahipsiz köpek düzenlemesine uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü söyledi.

"Artık herkes kabul ediyor ki bu popülasyonun artması sebebiyle sosyal hayatın olumsuz etkilenmesi söz konusu. Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur. Sahipsizlik sorumsuzluğu getirmektedir. Yaklaşık 4 milyon başıboş köpek olduğunu tahmin ediyoruz. Hiçbir zaman hepsinin öldürülmesi teklif edilmedi. Çözüm bu hayvanların sokaklardan çekilmesi. Sorun sokaklarda sahipsiz köpeklerin olması sorunudur, toplumsal hayatı etkilemektedir. Bunun çözümü bu hayvanların sokaktan çekilmesidir. Tehlike arz edene veteriner onayıyla ötanazi uygulanır. Şehirlerimizde, sokaklarımızda başıboş köpek olmayacak.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şöyle konuştu:

UYUTMA TARTIŞMALARI

Bu yasanın bir katliam yasası olarak söyleniyor olması anlam veremediğimiz bir husus. Bunu hazırlarken sorunu çözmeye odaklandık. Bu yasa geçtikten sonra sokaklarda hayvan görmeyeceğiz. Hayvanların sahiplendirilmesi için yoğun kampanya yapılsın

Bu konuda sorumluluğu olan tüm kurumlar görevini yerine getirecek. Kanunda görevini yerine getirmeyenler için hapis cezası var.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ NE İÇERİYOR?

Muhalefet ve hayvanseverlerin tepkisine neden olan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

17 maddelik teklifte en fazla tepki çeken başlık sokak hayvanlarına yönelik "ötanazi" uygulamasının yer aldığı 5'inci maddeydi.