Biri karşıya geçirdi, diğeri karnını doyurdu

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Son dönemde yürekleri burkan sokak hayvanlarına yönelik şiddet vakalarına karşı ‘insanlık ölmedi dedirten’ insanların varlığı yürekleri iyilikle ısıtıyor. İşte duyarlı vatandaşların yüzleri gülümseten o görüntülerden birini radyo sunucusu ve trafik uzmanı Murat Kazanasmaz Twitter hesabından paylaştı.
Görüntülerde trafiğin yoğun olduğu bir karayolunun ortasında kalan köpek hızla geçen araçların arasından bir türlü karşıya geçemeyince yardımına bir sürücü yetişiyor. Sol şeritte aracını durdurup köpeğin geçmesini bekliyor. Orta şeritte hızla geçen araçlar nedeniyle köpeğin karşıya geçemediğini gören vatandaş bu sefer otomobilinden inip diğer şeritleri de durduruyor ve köpeği karşıya geçiriyor.
Köpek artık güvende ancak burada iyilik halkasına bir başka sürücü dahil oluyor. Orta şeritten emniyet şeridine geçen sürücü diğer duyarlı vatandaş, aracının bagajına yöneliyor. Belli ki can dostlar için sürekli hazırlıklı olan bu sürücü, bagajdan çıkardığı mamayla köpeği besliyor. Görüntü sosyal medyada büyük beğeni kazandı.
MAHALLELİ CAN ÇEKİŞEN KÖPEK İÇİN SEFERBER OLDU
Dün de Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde sokak köpeğinin can çekiştiğini gören mahalle sakinleri, yetkililer gelene kadar köpeği yalnız bırakmadı. Can çekişen köpeğin başından bir saniye bile ayrılmayan mahalle sakinleri olayı sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak duyurmaya çalıştı. Ardından kaymakamlığın devreye girmesiyle köpek tedavi altına alındı.
HAYATA DÖNDÜREMEYİNCE AĞLADILAR
Yürekleri ısıtıp yüzleri güldüren duyarlı vatandaşlar önceki gün de Kocaeli’nde bir sokak köpeği için sefer olmuştu. Gölcük ilçesinde, zehirlendiği düşünülen köpek kaldırımda can çekişirken, duyarlı vatandaşlar köpeği hayatta tutabilmek için çabaladı. Köpeğe iğne vuran, elleri ile ağzına yoğurt süren, kalp masajı yapan vatandaşlar köpeğin ölmesinin üzüntüsünü yaşadı. Vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.
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