Yüreği güzel insan...

Kırklareli'nin Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir iş yerinin önünde, gece sokaktaki köpeği gören bir kişi, köpeğin üşümemesi için yere köpük serip üzerine de montunu örttü. Vatandaşın bu davranışı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasını yansıdı.

DHA'nın haberine göre, görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, henüz kimliği belirlenemeyen kişiyi makamında ağırlamak istediğini söyledi. Kesimoğlu, 'Dün gece Kırklareli'mde içimizi ısıtan bir an yaşandı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda yüreği güzel bir insan, montu ile köpeğin üzerini örterek ısınmasına yardımcı oldu. Güzel yürekli bu vatandaşımızı makamımda ağırlamak isterim, tanıyanların benimle iletişime geçmesini bekliyorum' dedi.





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