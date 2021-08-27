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Haberler Gündem 3. Sayfa Sokak ortasında kadına şiddet! - Haberler
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Sokak ortasında dehşet! Fatih'te kadına şiddet kamerada

Kadına yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Fatih'te bir erkeğin kadını darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre kadını darp eden adam daha sonra kadını zorla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı

Sokak ortasında kadına şiddet! - Haberler
Sokak ortasında kadına şiddet!
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DHA

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Haliç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir erkek sokak ortasında kadını darp etti. Yerde yatan kadına bir süre eliyle vuran adam, daha sonra kadını zorla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

DHA'nın haberine göre, yaşanan bu anlar ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde adam bir süre kadını darp ediyor.

Yerde yatan kadın adama kendisini bırakması için yalvarıyor. Daha sonra kadını zorla otomobiline bindirmeye çalışıyor. Bu sırada cep telefonuyla görüntülendiğini fark eden adam kayıt alan kişiyi kurşun yağdırmakla tehdit ediyor.

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