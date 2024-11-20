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        Haberler Gündem Güncel Sokak ortasındaki süs havuzuna tuvaletini yaptı | Son dakika haberleri

        Sokak ortasındaki süs havuzuna tuvaletini yaptı

        Bartın'da bir kişi, onlarca insanın gözü önünde süs havuzuna tuvaletini yaptı. Olay anına ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine havuzda temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 09:52 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:53
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        Sokak ortasındaki tepki çeken olay
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        Bartın'ın merkezindeki Havuzbaşı mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen bir adam, aralarında kadınların da bulunduğu onlarca kişinin gözü önünde süs havuzuna küçük tuvaletini yaptı.

        Kentin en işlek yerlerinden biri olan meydanda yaşanan olay cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

        Görüntülerde yaşlı olduğu anlaşılan adamın tuvaletini yapmasının ardından kıyafetlerini de çıkarıp havuzda yıkadığı belirtildi.

        Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından belediye ekipleri havuzda temizlik çalışması başlattı.

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        Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Şamil Keser, vatandaşların ihbarı üzerine zabıta ve havuz görevlilerini olay yerine yönlendirdiklerini söyledi. Keser, şahsın kimliği ve amacının belirlenmesi yönünde araştırma başlattıklarını belirtirken, havuzun da temizlenmesi için çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

        Olayın ardından ise havuz görevlileri tarafından akşam saatlerinde havuzdaki su boşaltılırken, gün içerisinde ise temizleme çalışmasının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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        #bartın
        #süs havuzu
        #çiş
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