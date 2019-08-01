Tıraş nasıl yazılır? Tıraş mı, traş mı?

Diyarbakır'da, dün akşam üzeri Huzurevleri Mahallesi'nde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz bir kız çocuğu, elindeki bıçakla 11 yaşındaki Cihan Gider'e saldırdı. Neden saldırdığı belirlenemeyen kız çocuğu, koşarak ortadan kaybolurken, boğazına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Cihan Gider, yakındaki internet kafeye girip yardım istedi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

DHA'daki habere göre ardından yere düşen Cihan Gider, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Cihan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN KIZ ÇOCUĞU 9-10 YAŞLARINDA

Cihan Gider'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, kaçan kızın kimliğinin belirlenmesi ve bulunması için çalışma başlatıldı. Görgü tanıklarının, kızın 9-10 yaşlarında olduğunu söylediği öğrenildi.